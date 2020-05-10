وليد سليمان: إكرامي اختار الرحيل للمشاركة وأتمنى استمرار رمضان.. وتريزيجيه لا يحصل على حقه إعلاميا

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قال وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، إن شريف إكرامي اختار الرحيل عن النادي الأحمر من أجل المشاركة والحصول على فرصة اللعب.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج جمهور التالتة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"شريف رحل عن النادي الأهلي لأنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي ويريد اللعب".



وتابع :"هو شخصية محترمة للغاية وأتعلم منه وأرى بأنه سيكون كادر للنادي الأهلي في المستقبل".



وأشار :"رمضان صبحي لاعب مميز وهو يملك شخصية النادي الأهلي".



وأردف :"أتمنى أن يبقى في النادي الأهلي، لكن من الممكن أن يفكر في أن يصبح مثل محمد صلاح".



وعن محمود تريزيجيه قال :"لاعب مميز للغاية ويضحي كثيرا ولديه أهداف يسعى لتحقيقها".



واستطرد :"تريزيجيه لاعب غير محظوظ مع منتخب مصر، ولم يحصل على حقه إعلاميا".