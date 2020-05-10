سميحة أيوب تصاب بوعكة صحية.. أبرز أحداث الحلقة الـ 16 من "سكر زيادة"

Advertisements

انطلقت منذ قليل الحلقة السادسة عشر من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.



وشهدت الحلقة أحداثًا تصاعدية كثيرة وأبرزها كان شعور فوزية بوعكة صحية شديدة أدت إلى خوف عصمت وكريمة وجميلة عليها.



يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.