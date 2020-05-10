عاجل.. 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالعاشر من رمضان "صور"

نشب حريق هائل في مقطورة وقود بمدينة العاشر من رمضان.





وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق في مقطورة وقود بمحطة وقود بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان.





ودفعت الحماية المدنية بأكثر من 15 سيارة إطفاء لمباشرة الواقعة، وتبين اندلاع الحريق في مقطورة وقود أثناء تزويد المحطة بالكميات اللازمة وجري التدخل لإبعاد المقطورة عن المحطة، دون أن تمتد النيران داخل المحطة.



