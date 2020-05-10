بعد انتقاد أماكن الإقامة.. عمرو أديب يوجه رسالة نارية للعالقين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر دولة تناضل وستعاني في مواجهة فيروس كورونا، مثلها مثل أي دولة في العالم، مضيفا: "البلد بتحاول تقف على رجليها".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة أصرت على عودة المصريين العالقين في الخارج رغم هذه الظروف، مضيفا: "الأول كانوا بيقولوا نرجع بس، ونبوس تراب مصر، ولكن بعد أول دفعة دفعتين من اللي رجعوا.. بدأت فيديوهات تطلع وتروح للجزيرة، وتنتقد أماكن الإقامة بالمدن الجامعة، ونزل الشباب".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "الناس راجعة بفلوسها.. والدولة قالتلهم مش عايزين منكم فلوس، ووفرت لهم أماكن في المدن الجامعية"، متابعا بسخرية: "إحنا مكناش عاملين حساب أنكم هتضايقوا من المكان.. كنا نستنى سنة عقبال ما ندهن المكان ونجهزه، هو أنتم راجعين على سويسرا!!، ملحقناش نبيض، ونبني قصرين تلاتة، ونركب واي فاي".



وتابع: "عايزين تقعدوا في مرسى علم.. فك كيسك وادفع"، موجها رسالة إلى المصريين العالقين الذين لم يأتوا بعد، قائلا: "أنتم شفتم العينة، هي دي ظروفنا، لو مش عجبك متجيش، إحنا في ظرف صعب، ولازم نشيل بعض كلنا"، مستطردا: "كنت متوقع تشكروا الدولة، واللي حصل لم يكن مخطط، هي البلد دي هتفضل ملطشة من عيالها كده لحد إمتى".

