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وليد سليمان: كوبر ظلمني وكنت استحق التواجد في كأس العالم

الأحد 10/مايو/2020 - 01:13 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي على أنه تعرض للظلم لعدم الانضمام لصفوف منتخب مصر في فترة تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر قيادة الفراعنة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت :"كوبر ظلمني لعدم ضمي لمنتخب مصر وتحديدا في بطولة أمم إفريقيا 2017 وكنت استحق التواجد في كأس العالم 2018".

وتابع :"لا أفكر في اللعب أو الجلوس على مقاعد البدلاء بسبب تواجد محمد صلاح ففي مباراة غانا كنت متواجد على دكة البدلاء".

وزاد :"في بداية تولي كوبر مهمة تدريب المنتخب شاركت في أكثر من معسكر للمنتخب ومعاملته لي تغيرت لي بسبب تقارير طبية قدمتها للمدرب".

زأشار :"شعرتبوجود توازنات داخل الجهاز الفني لمنتخب كوبر في ضم اللاعبين بين الأهلي والزمالك وهذا احد أسباب استبعادي".

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