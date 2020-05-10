أستاذ مناعة: هذا الدواء واعد جدًا في علاج كورونا

قال الدكتور خالد عطية، أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة: إن إعلان الحكومة الفترة الأخيرة بتطبيق الغرامات على أي مواطن لا يرتدي الكمامات، من الممكن أن ينعكس على انخفاض معدل انتشار فيروس كورونا الفترة المقبلة.





وأشار إلى ضرورة إلزام الناس بالإجراءات الاحترازية، حتى لا تدخل مصر في سيناريو سيء في هذه الأزمة.





وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك العديد من العقارات التي ظهرت على الساحة لعلاج أعراض فيروس كورونا، ولعل أهمهم دواء ريمديسيفير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، وبدأت بإنتاجه كدواء للطوارئ، ونجح هذا الدواء في تحسين الحالات المصابة بشكل كبير.





ولفت إلى أن العقار الثاني هو عقار الياباني أفيجان، وهو من الأدوية الواعدة التي قد يكون لها تأثير بشكل كبير على فيروس كورونا الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الدواء يقلل الأعراض ويقلل تضاعف ونشاط الفيروس، ولكن ليس مع كافة الحالات.



