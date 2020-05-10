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أستاذ مناعة: هذا الدواء واعد جدًا في علاج كورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 08:58 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد عطية، أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة: إن إعلان الحكومة الفترة الأخيرة بتطبيق الغرامات على أي مواطن لا يرتدي الكمامات، من الممكن أن ينعكس على انخفاض معدل انتشار فيروس كورونا الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة إلزام الناس بالإجراءات الاحترازية، حتى لا تدخل مصر في سيناريو سيء في هذه الأزمة.
وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك العديد من العقارات التي ظهرت على الساحة لعلاج أعراض فيروس كورونا، ولعل أهمهم دواء ريمديسيفير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، وبدأت بإنتاجه كدواء للطوارئ، ونجح هذا الدواء في تحسين الحالات المصابة بشكل كبير.
ولفت إلى أن العقار الثاني هو عقار الياباني أفيجان، وهو من الأدوية الواعدة التي قد يكون لها تأثير بشكل كبير على فيروس كورونا الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الدواء يقلل الأعراض ويقلل تضاعف ونشاط الفيروس، ولكن ليس مع كافة الحالات.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.
تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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