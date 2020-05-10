4 أضعاف.. معلومات صادمة بشأن خسائر مصر من أزمة كورونا

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي: إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، رغم تحقيقها بعض المكاسب، مثل توفير الأموال بسبب توقف العمرة، وزيادة الصادرات الزراعية.





وتابع "نجم"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن خسائر الاقتصاد المصري من أزمة كورونا أربع أضعاف المكاسب، وأن نسبة الخسائر تصل لـ65 مليار خسائر القطاع الضريبي من أزمة كورونا.





ولفت إلى أن مصر خسرت خلال هذه الأزمة 8 مليارات دولار، مما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 45 مليار لـ35 مليار دولار.



