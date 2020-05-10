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4 أضعاف.. معلومات صادمة بشأن خسائر مصر من أزمة كورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 09:00 ص
كـسـاب أحـمـد
قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي: إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، رغم تحقيقها بعض المكاسب، مثل توفير الأموال بسبب توقف العمرة، وزيادة الصادرات الزراعية.
وتابع "نجم"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن خسائر الاقتصاد المصري من أزمة كورونا أربع أضعاف المكاسب، وأن نسبة الخسائر تصل لـ65 مليار خسائر القطاع الضريبي من أزمة كورونا.
ولفت إلى أن مصر خسرت خلال هذه الأزمة 8 مليارات دولار، مما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 45 مليار لـ35 مليار دولار.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.
تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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