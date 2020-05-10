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"تكفيريين مش إرهابيين؟".. مفكر يكشف سر مقولة "المنسي" (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 07:19 ص
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
كـسـاب أحـمـد
رد ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، على سؤال الإعلامي خالد أبوبكر، حول سبب مقولة الشهيد أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار"، وهي: "متقولش على المعتدين على رجال الجيش إرهابيين.. قول عليهم تكفيريين".

وقال "الخرباوي"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن "هؤلاء يتعاملون معنا على أننا غير مسلمين وأننا في نظرهم كفار، ويقولون أن الرسول قاتل أعمامه بسبب كفرهم، ولكن الحقيقة أنه الرسول لم يقاتل أعمامه أبدًا بل أن الكفار ذهبوا لقتال المسلمين"، مضيفًا أن الله تعالى خاطب المؤمنين، في كتابه الكريم، "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".

وتابع: "هذه الآيات تم إخراجها عن سياقها، وبالتالي الاستخدام هنا من قبل هؤلاء تكفيري، ومنسي في مسلسل الاختيار كان عنده حق في وصفهم بالتكفيرين لأنه يقاتلوننا لأنهم يكفرونا".

وحقق مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في بداية الموسم الرمضاني، ليصبح حديث "السوشيال ميديا" والشارع المصري والعربي، وانتهت الحلقة الخامسة عشر على استعداد منسي للتخلص من أبو صهيب، واستعداد هشام عشماوي لتنفيذ عملية إرهابية جديدة ضد الجيش المصري. 

قصة الاختيار: 
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. 

أبطال مسلسل الاختيار: 
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي 

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون ‎.

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