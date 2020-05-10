"تكفيريين مش إرهابيين؟".. مفكر يكشف سر مقولة "المنسي" (فيديو)

رد ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، على سؤال الإعلامي خالد أبوبكر، حول سبب مقولة الشهيد أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار"، وهي: "متقولش على المعتدين على رجال الجيش إرهابيين.. قول عليهم تكفيريين".





وقال "الخرباوي"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن "هؤلاء يتعاملون معنا على أننا غير مسلمين وأننا في نظرهم كفار، ويقولون أن الرسول قاتل أعمامه بسبب كفرهم، ولكن الحقيقة أنه الرسول لم يقاتل أعمامه أبدًا بل أن الكفار ذهبوا لقتال المسلمين"، مضيفًا أن الله تعالى خاطب المؤمنين، في كتابه الكريم، "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".





وتابع: "هذه الآيات تم إخراجها عن سياقها، وبالتالي الاستخدام هنا من قبل هؤلاء تكفيري، ومنسي في مسلسل الاختيار كان عنده حق في وصفهم بالتكفيرين لأنه يقاتلوننا لأنهم يكفرونا".



