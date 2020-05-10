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كروان إمبابة يجبر زبائنه على سماعه في "كريزي تاكسي"

الأحد 10/مايو/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
جسد الفنان إبراهيم السمان، شخصية كروان إمبابة إسلام دبابة، خلال الحلقة 16 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة.

كروان هو أحد المطربين الشعبيين من الطراز الأول الذي يعمل في الصباح كسائق تاكسي، كان هذا تعريفه لكل الركاب الذين يركبون معه التاكسي إلى أن يأتي له تليفون من أحد الأشخاص يخبره أنه قام بتخريب الفرح الذي غنى فيه بالأمس وأنه صوته سيئ جداً، فيبدأ إسلام دبابة إثبات حلاوة صوته للراكب من خلال ميكروفون معه داخل التاكسي.

ويبدأ كروان، في غناء مجموعة من الأغاني الشعبية مما يثير صداعًا للركاب بسبب صوته المزعج  ويثير مضايقتهم، حتى يتطور الموضوع ويطلب منهم أن يعملوا ككورال خلفه فيبدأ الركاب أن يوصلوا لقمة الخنقة فيبدأ في التطاول على إبراهيم حتى يكشف لهم عن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.


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