محافظ الإسكندرية: الأسر المكونة من شخصين فطروا على الكورنيش (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن أهالي محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة لها أعتادوا ان يتناولوا وجبة إفطار رمضان على الكورنيش، مشيرا إلى أن الحدائق العامة جميعها مغلقة والكافيهات والمقاهي وحتي كورنيش الإسكندرية تم إخلاءه من المواطنين طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن أن أول أسبوع في رمضان جميع المواطنين كانوا ملتزمين بعدم النزول إلى الكورنيش ولكن فوجئنا في الأسبوع الماضي بأعداد من المواطنين يتناولون الإفطار علي الكورنيش.





وأوضح محافظ الإسكندرية أنه يجب أن يكون هناك وعي لدى المواطنين بمخاطر زيادة أعداد المصابين التي تحدث كل يوم، متابعا: لم يتم منع المواطنين من الإفطار على الكورنيش ولكن تم فض التجمعات التي حدثت من قبل المواطنين".

وأشار إلى أن الأسر التي كانت تتكون من شخصين أو ثلاثة لم يتم منعهم من الإفطار على الكورنيش.

