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محافظ الإسكندرية: الأسر المكونة من شخصين فطروا على الكورنيش (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:18 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
داليا الحسين
قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن أهالي محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة لها أعتادوا ان يتناولوا وجبة إفطار رمضان على الكورنيش، مشيرا إلى أن الحدائق العامة جميعها مغلقة والكافيهات والمقاهي وحتي كورنيش الإسكندرية تم إخلاءه من المواطنين طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن أن أول أسبوع في رمضان جميع المواطنين كانوا ملتزمين بعدم النزول إلى الكورنيش ولكن فوجئنا في الأسبوع الماضي بأعداد من المواطنين يتناولون الإفطار علي الكورنيش.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه يجب أن يكون هناك وعي لدى المواطنين بمخاطر زيادة أعداد المصابين التي تحدث كل يوم، متابعا: لم يتم منع المواطنين من الإفطار على الكورنيش ولكن تم فض التجمعات التي حدثت من قبل المواطنين".
وأشار إلى أن الأسر التي كانت تتكون من شخصين أو ثلاثة لم يتم منعهم من الإفطار على الكورنيش.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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