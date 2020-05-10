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عمر جابر: من الصعب الانتقال للأهلي ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك
الأحد 10/مايو/2020 - 01:28 ص
علي نبوي
قال عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه لم يتلقى أي مفاوضات من قبل الزمالك للعودة إليه.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الزمالك لم يطلبني منذ الرحيل بشكل رسمي حتى الآن".
وتابع :"ما تردد عن قيمة عقدي مع بيراميدز غير صحيح".
وأشار :"الأهلي لم يفاوضني وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة".
واستطرد :"أحترم الأهلي ولكني زملكاوي ومن الصعب الانضمام اليه".
وأردف :"هنأت أحمد فتحي بالانضمام لبيراميدز .. ولم أشعر بالضيق من وجوده
وجود أحمد فتحي لن يكون سببا في رحيلي والتنافس أمر محمود".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الزمالك لم يطلبني منذ الرحيل بشكل رسمي حتى الآن".
وتابع :"ما تردد عن قيمة عقدي مع بيراميدز غير صحيح".
وأشار :"الأهلي لم يفاوضني وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة".
واستطرد :"أحترم الأهلي ولكني زملكاوي ومن الصعب الانضمام اليه".
وأردف :"هنأت أحمد فتحي بالانضمام لبيراميدز .. ولم أشعر بالضيق من وجوده
وجود أحمد فتحي لن يكون سببا في رحيلي والتنافس أمر محمود".