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محافظ الجيزة: عزل العائدين من الخارج بجامعة القاهرة (فيديو)
الأحد 10/مايو/2020 - 04:18 ص
داليا الحسين
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مجموعة من المصريين العالقين في الكويت وصلوا أمس وتم استقبالهم في إطار تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة وتم عزلهم في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة.
وتابع "راشد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن كل سبل وأمور الإعاشة متوفرة لهم وتم التواصل مع رئيس جامعة القاهرة لتوفير كل ما يحتاجونه.
وأكد محافظ الجيزة، أن الدفعة التي تم استقبالها من القادمين من الكويت يبلغ عددها 520 فردا وهناك 500 شخص يصلون اليوم الأحد، ومثلهم غدا ليكون العدد النهائي 1500 جميعهم قادم من الكويت.
واستكمل، أنه يتواجد في الشارع لتوعية المواطنين من أجل الالتزام الكامل بالحظر وحثهم على عدم التجمع، مؤكدا أنه لا توجد قرى معزولة في الجيزة ولكن منازل معزولة فقط.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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