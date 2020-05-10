أحمد مصطفى: مشهد تفجير الكمين في "الاختيار" احتاج تركيزا كبيرا ..ووالدة الشهيد أخبرتني أنها شعرت أني ابنها "حوار"

استطاع أن يخطف الأنظار إليه، وأثر في الناس بشكل كبير وذلك بعد تجسيده شخصية الشهيد الذى ضحى بحياته من أجل إنقاذ زملائه في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد منسى.

أجري "الفجر الفني" ، حوارًا خاص مع الفنان أحمد مصطفى ليخبرنا عن تجربته في مسلسل "الاختيار"، وكيف كانت كواليس العمل مع بيتر ميمي وأمير كرارة.



وإلى نص الحوار:



في البداية.. حدثنا عن مشاركتك في مسلسل الاختيار؟

تعتبر مشاركتى في مسلسل "الاختيار"، نقطة مهمة في مشواري الفني، فأنا سعدت جداً بالمشاركة في عمل وطني محترم مثل "الاختيار"، وهو شرف لأى ممثل أن يشارك به ولو بمشهد واحد.





كيف تم ترشيحك لدور؟

عن طريق دكتور بيتر ميمي، تواصل معى وقال إنه بحاجة لى في هذا الدور، وهذا يعتبر ثان تعاون معه فقد عملت معه قبل ذلك في فيلم "برد الشتاء"، عام 2014.





كيف وجدت الشخصية التى جسدتها؟

الميزة في الشخصية لها بداية ونهاية، رغم ظهورها في أربع حلقات فقط، إلا أنها بها تفاصيل كثيرة، وتطورات مختلفة من شخصية منعزلة وبعيدة عن الناس إلى شخصية تحاول أن تغير طبعها بمساعدة الضابط منسى، كما أنها كانت من قبل من ضمن جماعة الإخوان المسلمين وتركتها.





هل تابعت ردود أفعال الناس؟

فوجئت بردود أفعال الناس ولم أتوقع ذلك، والحمد لله سعيد جدا أن قدرت أثر في الناس واترك علامة بالدور.



وما أبرز تعليق لفت انتباهك؟

أجمل تعليق لفت انتباهى أن والدة الشهيد أيمن شويقة تواصلت معى وقالت لى أنها رأيت ابنها عندما شاهدتني بهذا الدور، وهذا الكلام أسعد قلبى بشكل كبير.





كيف كانت كواليس العمل مع أمير كرارة في الجيش؟

أمير كرارة من ألطف وأجمل الشخصيات التى تتعامل معها، فهو شخص متعاون ومجتهد وتعامله في منتهى الرقى، وأنا سعدت جداً بالعمل معه.





ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

مشهد التفجير الخاص بالكمين، احتاج منى حركة وتركيز كبير، سواء على تعبيرات وجهي أو طريقة حركتى.



كيف كان التعامل مع بيتر ميمي؟

في منتهى الجمال والاحترام ومخرج فاهم شغله بطريقة كبيرة، ويستطيع إخراج ما داخل الممثل، اللوكيشن هادىء ولا يوجد به توتر حتى لو أن هناك صعوبة في التصوير، فدائمًا يحرص أن يكون هناك هدوء في اللوكيشن، فهو مخرج يتعامل باحترافية.



