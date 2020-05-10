باريس سان جيرمان ينسحب من الصفقة المنتظرة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إنسحاب باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع الصفقة المنتظرة والذى يريد برشلونة التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس إنسحب من الدخول فى سباق التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب برشلونة الإسبانى بقوة فى التعاقد مع النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق وأيضًا يريد اللاعب ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار باريس يعود لإداركه الرغبة القوية لدى لاوتارو، للانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن النادي الفرنسي يركز حاليًا على محاولة تمديد إعارة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لموسم آخر من إنتر ميلان، لصعوبة شرائه خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا.