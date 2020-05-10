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رانيا محمود ياسين: سعيدة بتفاعل الجمهور مع شخصية صافي في "فلانتينو"

الأحد 10/مايو/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها بتعليقات الجمهور على دورها في مسلسل "فلانتينو" للنجم عادل إمام والذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني الحالي.

ونشرت رانيا محمود ياسين، تعليقات الجمهور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "اللهم لك الحمد على التفاعل اليومي مع شخصية صافي، في مسلسل الزعيم (فلانتينو)".

وأضافت:  "فرحانة جدًا بكلامكم اللي بيسعدني جدًا بحبكم أوي"

مسلسل "فلانتينو" تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.



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