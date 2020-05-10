خاص- مروة ناجي تنتهي من تصوير "أنا المكسورة" بتوقيع الملحن وليد سامي

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انتهت الفنانة مروة ناجي اليوم، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا المكسورة" وتعاونت من خلالها مع الملحن وليد سامي.



وقال الملحن وليد سامي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " إنه سعيد بالتعاون مع مروة ناجي وأن الأغنية سيتم طرحها خلال الأسبوع المقبل.



يذكر أن أغنية "أنا المكسورة" من كلمات سيد عزمي وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري.



جدير بالذكر أن وليد سامي كان قد تعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية مفيش حاجة صعبة وهي تتر مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري.