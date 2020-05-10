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جومانا مراد: الحلقات القادمة من "خيانة عهد" تحمل مفاجأة ستصدم الجمهور

الأحد 10/مايو/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة برنامج "فنان من البيت" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي والذي يذاع علي يوميا علي" راديو إف إم". 

وأوضحت جومانا أنها سعيدة بردود أفعال الجمهور وبنجاح المسلسل، مؤكدة أنا فخورة بهذا العمل وأبارك لجميع زملأئي المشاركين بالمسلسل والحلقات القادمة ستشهد مفاجأت ستصدم الجمهور.

وعن رد فعل زوجها تجاه المسلسل قالت جومانا، أنه سعيد بنجاح العمل ودائما يقوم بتشجيعي ويسعد جدًا عندما يرى ردود الأفعال علي السوشيال ميديا وأحيانا يتأثر عندما يري هذه المشاهد.  

وأشارت أنها لم تتخوف من ردود فعل الجمهور بعودتها بعمل شرير مثل هذا وخاصة بعد غيابها عن الوسط الفني لفترة من الزمن.

وعن شخصية شيرين قالت أنها شخصية صعبة ومركبة فشخصية شيرين ليست شريرة بشكل كلي حيث أنها الإنسان لديه الخير والشر بنسب متفاوتة ولكن الظروف التي مرت بها وطبيعة حياتها هي التي جعلتها تصل لهذه الدرجة من الشر وهناك الكثير من الدوافع التي ستبرر وصولها لهذه المرحلة

وأشارت ان السيناريست أحمد قام بكتابة السيناريو بشكل جيد والشخصيات بأدق تفاصيلها

يذكر أن مسلسل خيانة بطولة يسرا ويشارك في بطولته عبير صبري وحلا شيحة سيناريو وحوار احمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز

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