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عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

الأحد 10/مايو/2020 - 01:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشف موقع "ورد ميترز"، أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز الـ80 ألف حالة.

هذا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى أكثر من مليون و346 ألف حالة، بينهم 236 ألف حالة شفاء.

يذكر أن فيروس كورونا بدأ الانتشار في البداية بمنطقة ووهان في الصين، ومنها إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو 4 ملايين شخص، وقتل حوالي 280 ألفا، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررًا من حيث الإصابات والوفيات.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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