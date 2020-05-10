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عمرو أديب عن خطة العودة للعمل: "الدولة عاملة شيء مبهر"

الأحد 10/مايو/2020 - 07:54 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لعدد من المشروعات قبل الإفطار اليوم، قائلا: "البلد لازم تتحرك، إحنا مش هنفضل عايشين على الكورونا بس".

وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، زيارة رئيس الوزراء لمطار القاهرة للاطمئنان على الوضع، مضيفا: "إحنا دولة بتجهز بدري عشان تفتح"، متابعا: "الفترة الجاية اللي يهمنا تطبيق الإجراءات الوقائية".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك خطة كاملة لعودة العمل الفترة المقبلة، معلقا: "الدولة المصرية عاملة شيىء مبهر".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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