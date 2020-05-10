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والدة الشهيد محمد لطفي تروي اللحظات الأخيرة في حياته (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 06:50 ص
الشهيد محمد لطفي
الشهيد محمد لطفي
داليا الحسين
كشفت والدة الشهيد البطل العقيد محمد لطفي شهيد أحداث الاتحادية في عام 2014 عن اللحظات الأخيرة في حياة نجلها الشهيد.

وتابعت خلال لقائها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن ولدها الشهيد توفي في 30 يونيو 2014 في اليوم الثاني من شهر رمضان.

وأضافت والدة الشهيد أن نجلها كان يتحدث على الهاتف وتلقى حينها بلاغ بوجود قنابل في محيط الاتحادية، وقال لها إنها سمعت النداء عبر الجهاز اللاسلكي وتمنى أن يفطر مع والدته حينها، وطالب الشهيد من والدته أن تهتم بأولاده. 

وكشفت والدة الشهيد أن نجلها نجح في فك 4 قنابل ثم قام بخلع البدلة ووجود شاويش يحمل قنبلة داخل بطانية وأخذها منه حتى يقوم بتفكيكها ثم انفجرت فيه حينها ليستشهد وهو صائم.

"الابن البار والصديق والزميل والضابط الشجاع"، كلها ألقاب أطلقت على المقدم محمد لطفى شهيد الواجب، كان قبل استشهاده بثلاث ساعات يتحدث عن فوائد الصيام ورحمة الله بالبشر، وتوجه رافعا رأسه ليمارس عمله كعادته بكل شهادة، ليلقى الشهادة أثناء تفكيك إحدى العبوات الناسفة فى محيط قصر الاتحادية فى 30 يونيو 2014 بعد ساعة من استشهاد العقيد أحمد العشماوي.

المقدم محمد لطفى، ضابط فى إدارة مفرقعات القاهرة، تم نقله منذ عامين من إدارة مفرقعات القليوبية إلى القاهرة بسبب كفاءته واجتهاده فى العمل، قام بتفكيك 56 قنبلة منذ ثورة 30 يونيو، وكانت القنبلة رقم 57 هى الأخيرة فى حياته.

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