التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنهم شكلوا لجان بالتعاون مع وزارة الصحة لإجراء أبحاث بشأن فيروس كورونا، موضحا أن مصر أجرت نحو 22 بحثًا من أصل 30 بحثًا على مستوى أفريقيا.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن علماء الجامعات المصرية انتفضوا وقدموا "شغل محترم"، موضحا أن الأبحاث المصرية تناولت موضوعات مختلفة.



وأضاف وزير التعليم العالي، أنه من بين موضوعات الأبحاث المصرية دراسة التسلسل الجيني للفيروس، وتأثير استخدام بلازما المتعافين على المصابين، وتأثير تطعيم السل، كاشفا أنهم أجروا بحث عن دراسة بأثر رجعي كانت موجودة عن مرضى الجهاز التنفسي الحاد خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، لمعرفة هل هذا الفيروس أو المرض كان متواجد في مصر قبل ظهوره في الصين.



ولفت إلى أنه كان هناك عينات من حالات مشابة كانت تعاني من مرض تنفسي حاد، مضيفا: "مع وجود آلات للتشخيص الآن، نعمل على استقراء الماضي لمعرفة هل بدء الموضوع ده معانا من قبل الصين، ولا بعدها، ولم يكن عندنا أدوات تشخيصه".