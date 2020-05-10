Advertisements
التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)
الأحد 10/مايو/2020 - 02:23 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنهم شكلوا لجان بالتعاون مع وزارة الصحة لإجراء أبحاث بشأن فيروس كورونا، موضحا أن مصر أجرت نحو 22 بحثًا من أصل 30 بحثًا على مستوى أفريقيا.
وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن علماء الجامعات المصرية انتفضوا وقدموا "شغل محترم"، موضحا أن الأبحاث المصرية تناولت موضوعات مختلفة.
وأضاف وزير التعليم العالي، أنه من بين موضوعات الأبحاث المصرية دراسة التسلسل الجيني للفيروس، وتأثير استخدام بلازما المتعافين على المصابين، وتأثير تطعيم السل، كاشفا أنهم أجروا بحث عن دراسة بأثر رجعي كانت موجودة عن مرضى الجهاز التنفسي الحاد خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، لمعرفة هل هذا الفيروس أو المرض كان متواجد في مصر قبل ظهوره في الصين.
ولفت إلى أنه كان هناك عينات من حالات مشابة كانت تعاني من مرض تنفسي حاد، مضيفا: "مع وجود آلات للتشخيص الآن، نعمل على استقراء الماضي لمعرفة هل بدء الموضوع ده معانا من قبل الصين، ولا بعدها، ولم يكن عندنا أدوات تشخيصه".
وكشف أنهم تسلموا خطابًا من اليابان يؤكد أن مصر ستكون أول دولة تشاركها في أبحاث دواء "الأفيجان"، معلقا: "أخدنا البروتكول واشتغلنا عليه".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا