Advertisements

الزمالك يقترب من ضم نجم الوداد المغربي

الأحد 10/مايو/2020 - 02:12 ص
محمد الناهيري
محمد الناهيري
علاء خليف

يستهدف نادي الزمالك حسم صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع أحد نجوم فريق الوداد الرياضي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

 

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي بقوة للتعاقد مع اللاعب محمد الناهيري الظهير الأيمن لفريق الوداد الرياضي المغربي، لتدعيم الجبهة اليمني والتي تعاني من نقص بالقلعة البيضاء بعد هروب التونسي حمدي النقاز، وتواجد حازم إمام واللاعب الصاعد أحمد عيد بهذا المركز.

 

ويأتي اهتمام الزمالك بالتعاقد مع محمد الناهيري بعد تألقه مع الوداد الرياضي بالدوري المغربي وفي دوري أبطال إفريقيا، كما أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة، كما أنه لاعب "جوكر" يجيد اللعب في أكثر من مركز بالملعب وسيكون مفيدا للفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

 

الأهلي يزاحم الزمالك للظفر بخدمات محمد الناهيري في الصيف

 

ويرغب النادي الأهلي ايضا التعاقد مع محمد الناهيري لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق الأحمر، وذلك بعد رفض أحمد فتحي تجديد تعاقد مع القلعة الحمراء، وتوقيعه عقود انتقاله إلي نادي بيراميدز، ليدافع عن ألوان الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل، ويتواجد محمد هاني في هذا المركز.

 

الوداد يتحرك لتحصين "الناهيري" من إغراءات الأهلي والزمالك

 

وكشفت تقارير صحفية مغربية، عن توصل نادى الوداد، لاتفاق مع "الناهيرى"، من أجل تجديد عقده مع النادى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي فى نهاية الموسم الجارى، وحتي يغلق الباب أمام الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب الصيف المقبل.

 

أخبار تهمك

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسى ينفعل على الهواء: "هنضيع.. واللي جاي كارثة" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

محافظ الإسكندرية: الأسر المكونة من شخصين فطروا على الكورنيش (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ أقل من ساعة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

01:47 ص

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

12:55 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟