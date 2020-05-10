سهير رمزي.. هل أصبحت تحسبها بحسابات الدنيا؟!

شهيرة النجار





الحقيقة لم أتمالك نفسى بعد وقوع عينى مصادفة على حلقة من برنامج شيخ الحارة والجريئة والذى استضاف الفنانة سهير رمزى التى جعلتنى أمسك بالقلم وأدون تلك الملاحظات على إجاباتها بداية سهير رمزى مازالت محتفظة برونق وجمال وسحر رغم السن ورغم الوزن الزائد بالمقارنة ببنات جيلها اللائى رغم لجوئهن لفن التجميل إلا أن سهير حظها فى هذا الأمر أفضل منهن حيث سئلت سهير أن تختار بين ثلاثة أسماء لنجوم شاركتهم البطولة أى أفلامها أفضل معهم وكانت الأسماء لنور الشريف وفاروق الفيشاوى وعادل إمام كانت إجابتها بعد ثوان من التفكير عادل إمام والحقيقة لقد صدمت من الإجابة صحيح سهير مثلت مع عادل حتى لا يطير الدخان وكانت بطلة هامشية بالعمل وكان فيلمًا ممتازًا ولكن يحسب لعادل كممثل وليس سهير أثبت خلاله أن يستطيع تجسيد جميع الأدوار باقتدار وليس الكوميدى فقط وشاركته «24» ساعة حب وممنوع فى ليلة الداخلة ورجل فقد عقله وهو من النوعية الكوميدية الخفيفة مشاركة مع فريد شوقى وكريمة مختار لكن أعتقد أن سهير شاركت نور الشريف مجموعة من أهم أفلامها وأفلام نور أيضًا مثل آنسات وسيدات ولقاء هناك وزواج بالإكراه ومن القاتل والكل عاوز يحب والمطارد وتحدى الأقوياء والمتعة والعذاب وإعدام طالب ثانوى وأعتقد أن دورها فى المطارد الذى يدور عن سير الحرافيش وإعدام طالب ثانوى من الأفلام القوية جدًا كذلك فيلمها لست شيطانًا ولا ملاكًا وفيلم أقوى الرجال يعنى لو فندنا جملة أفلامها مع نور الشريف من حيث الكم والكيف سنجدها تفوق ما قدمته مع عادل إمام أما أفلامها مع فاروق الفيشاوى أحد أزواجها السابقين فهى رغم أنها أقل مما قدمت مع نور وعادل مثل شفاه غليظة والخادم والتحقيق مع مواطنة وفيلم الفضيحة الذى يندرج تحت سن فوق 18 إلا أنها أفلام مهمة جدًا بالمكتبة السينمائية والحقيقة كنت أعتقد أنها ستختار نور وليس حتى الفيشاوى ولكن لأن الاثنين فى دار الحق فقد اختارت أفلامها مع الكبير الزعيم متعه الله بكامل الصحة عادل إمام فهل كما راح ظنى واعتقادى لأن الزعيم ينتج ويقدم كل عام عملاً مميزًا فى رمضان؟ ربما ظنى ذهب لذلك خاصة أن جملة أعمالها مع الراحلين نور والفيشاوى أعمال مهمة ومحطات قوية خاصة مع نور الشريف لكن هذا رأيها.





■ تختارى منة شلبى أم نيللى كريم تكونى أمًا لها؟ اختار ياسمين صبرى





أما المشهد الثانى الذى شدنى فهو إجابتها حول سؤال إذا تم عرض دور أم عليها فمن تختار لتكون أمها منة شلبى أم نيللى كريم أم أعتقد الثالثة هند صبرى فكانت إجابتها مختلفة لا اختار ياسمين صبرى فتعجبت المذيعة المخرجة إيناس الدغيدى وقالت لها ليه فردت عجبانى فردت إيناس هى طلعت فجأة وعملت حالة لكن هى ليست من الأسماء المطروحة أمامك يعنى بنتنا منة شلبى ما تنفعش فشعرت سهير أن الموقف أصبح حرجًا وكأنما إيناس تغششها فقالت سهير ماشى منة شلبى الحقيقة أنا ذهلت لأنه حتى لو كان اسم ياسمين مطروحًا مع منة شلبى ونيللى كريم غيلان التمثيل المعجونين بالموهبة وياسمين حتى الآن حصيلة أعمالها فيلمان ومسلسلان وضجة اجتماعية يعنى لم تقدم أعمالاً يشار لها بالبنان مثل أعمال نيللى ومنة تقوم تختار ياسمين؟ اعتقادى أنه اختيار دنيوى عملى بحت والله أعلم.





سهير رغم اعتزالها وحجابها وعودتها للتمثيل بالحجاب ثم خلع الحجاب لكنه لازالت الدنيا فى قلبها من وجهة نظرى حيث ظلت تؤكد أنها طلبت كضيفة للبرنامج ثلاث مرات وكانت ترفض في إيعاز أنها مازالت مطلوبة بالبرنامج رغم بعدها عن العمل وعند حديثها عن أزواجها فقالت إن الذى كان يعجبها كانت تتزوجه والمعروف أن سهير رمزى تزوجت عشر مرات الأول كان الفنان إبراهيم خان رغم نفى والدتها الفنانة درية أحمد ذلك والثانى الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز والثالث الحاج سيد متولى رئيس النادى المصرى البورسعيدى والرابع رجل الأعمال الخليجى محمد الملا الذى تزوجها بعد طلاقه من نجوى فؤاد واستمر الزواج خمسة أشهر فقط أما الخامس فهو الملحن حلمى بكر والسادس الفنان محمود قابيل والسابع رجل الأعمال السورى زكريا بكار أما الثامن فهو عودتها لسيد متولى مرة أخرى والتاسع هو الفنان فاروق الفيشاوى والأخير زوجها علاء الشربينى الذى أوضحت أنه ربما مع السن والخبرة هو أطول زواج لها أدامه الله عليها. متع الله الفنانة سهير رمزى بكامل الصحة والأناقة وأعرف أن أقرب صديقاتها لها الآن ومنذ سنوات هى الفنانة شهيرة ويأتى آخر سؤال لسهير رمزى ليكشف إنها تجهز لتقديم مسلسل عن رابعة العدوية وصرحت أنها ستمثل الجزء الثانى من حياتها فيا ترى من ستختار لتكون رابعة فى شبابها؟ الأقرب لقلبها أما الأقرب لشكلها وهى صغيرة؟ منة شلبى منة فضالى أم هند صبرى؟!



