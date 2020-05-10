العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 10/مايو/2020 - 02:22 ص الفجر Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك محافظ الإسكندرية: الأسر المكونة من شخصين فطروا على الكورنيش (فيديو) منذ أقل من نصف ساعة التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو) منذ ساعة و 19 دقيقة وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو) منذ حوالي 13 ساعة عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية" منذ ساعتين و 27 دقيقة عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج منذ أقل من ساعتين عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات أحمد موسى ينفعل على الهواء: "هنضيع.. واللي جاي كارثة" (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك منذ أقل من ساعة عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا منذ ساعتين و 47 دقيقة الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية منذ حوالي 8 ساعات بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة منذ أقل من ساعتين وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا منذ حوالي 13 ساعة بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب منذ حوالي 16 ساعة تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات منذ حوالي 6 ساعات