والدها أبلغ عنها.. القبض على نجلة صاحب شركة وعشيقها

اتهم صاحب شركة في منطقة 15 مايو نجلته بسرقته بمساعدة عشيقها.





وورد بلاغ لمباحث قسم مايو من صاحب شركة توريدات بترولية شهيرة، يتهم فيه نجلته بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من منزله بمساعدة عشيقها.





وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وأخطر مدير أمن القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





أقرا أيضا.. كشف غموض سرقة مليون جنيه من أموال المعاشات في المنيا

في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مليون ومائتي ألف جنيه من داخل أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بالمنيا.





تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (مسئولى أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية) بإكتشاف سرقة مبلغ مالى قدره (مليون ومائتى ألف جنيه) من داخل الخزينة بغرفة المكتب.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة (محصل بذات مكتب التأمينات.. مقيم بدائرة مركز مغاغة)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة، ونظرًا لعلمه بوجود مبالغ كبيرة بخزينة المكتب خلال فترة صرف المعاشات، ودرايته بمداخل ومخارج المكتب، قام بالإعداد والتجهيز والتخطيط لإرتكاب واقعة السرقة.





فقام بإستئجار (عاملان) وإيهامهما بأنه سوف يقوم بتركيب وصلات صرف صحى بجوار العقار محل الواقعة، وقام بالحفر ونقب الحائط المؤدى لداخل المكتب الموضوع به الخزينة، وذلك للتمويه حتى لا ينكشف أمره، وإنصرفوا من المكان، ثم عاد بمفرده وأتم مخططه بسرقة المبلغ المالى من الخزينة مستخدمًا مفتاح مصطنع أعده مسبقًا لكونه أحد مسئولى الخزينة السابقين.





تم بإرشاده ضبط مبلغ (مليون و95 ألف جنيه)، وكذا طبنجة عيار 9مم "بدون ترخيص" والأدوات المستخدمة فى الحفر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





أقرا ايضا.. سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 100 طربة حشيش في مطروح

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش





فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص (" لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بأحد الأكمنة المعدة لهم بطريق (مطروحالإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.



