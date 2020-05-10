نهال نور واخوتها يسرقون إنيرجي كو.. وتيم إسماعيل ينزعج لهذا السبب

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تسرق ريناد إمام وأخواتها كراتين من مصنع إنيرجي كو وتجري القوات خلفهم، ويختفون عند بائع ويكذب البائع للقوات أن الأطفال هربوا من هذا الطريق، ثم يذهب إمام ويخبر شقيقته ريناد أنه تعرض للسرقة لتصبره أنهم معهم نقاط عديدة ولا ينزعج وأنهم معهم بعض الاسيهات التي تكفيهم وسوف يعملوا ليسخر أخيها من أنهم يعملون، لتقول ريناد له إذا كان بيده فعل شئ أخر غير العمل يقولها.



وتذهب ريناد وأخواتها لعصابة مراد المحروق وتعطيه الاسيهات وتطلب منه حصتها منهم ولكن الفنان محمد فاروق شيبة يتشاجر معها ويقول أنه يكفي طعامهم معهم فقط.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.