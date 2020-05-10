Advertisements

كريم فهمي يتعرض لصدمة.. أبرز أحداث الحلقة 16 من "ونحب تاني ليه"

الأحد 10/مايو/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



عرضت الحلقة السادسة عشر مساء السبت، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أبرز ما جاء في الحلقة السادسة عشر من مسلسل"ونحب تاني ليه":

_بدأت أحداث الحلقة باتصال "داليدا" بـ"مراد" لتخبره أن والده تعرض لأزمة صحية شديدة أثناء تواجده في منزل امرأة أخرى التي تزوجها في السر، الأمر الذى صدم مراد أكثر، واعتذر لـ"غالية" ليذهب مسرعًا إلى والده لينقذه.



_على جانب آخر تعرض "عبد الله" لموقف محرج بعدما ذهبت إلى منزله "هدير" بشكل مفاجيء، وقالت له إنها اشتبكت مع شقيقتها "ميرنا"بشدة، وأنها تريد أن تقضي هذه الليلة معه، وكانت أختها ميرنا تراقبها وعندما رأتها صاعدة إلى منزل "عبدالله" صعدت خلفها، وقامت بتعنيفهما وطلبت من شقيقتها أن ترتدي ملابسها وتذهب معها لمنزلهما، حيث كانت ترتدي "بيجامة" عبدالله.

_شعر "عبدالله" بصدمة وذهول من موقف ميرنا ط، الأمر الذي جعله يلجأ ل"غالية" حيث كان يريد أن يشتكي لها لما حدث ولكنها صدته نظرًا لانشغالها على والد "مراد".


_طمأن الطبيب "مراد" بأن والده بصحة أفضل مما كان، ولكنه هناك ضرورة لإجراء بعض التحاليل لزيادة الاطمئنان، وعند ذهاب الطبيب توجه "مراد" لـ"نهال" السكرتيرة الخاصة بمكتب والده، وسألها عن سبب تواجد والده في منزلها، ولكنها رفضت أن تتكلم، وفضلت أن يسأل والده، واعترف والد مراد بأنه متزوجها منذ عام، لاحتياجه لامرأة أخرى تتفهمه دن مشاكل، مما صدم "مراد" لخوفه الشديد من رد فعل والدته بعدما تعلم بهذا الخبر.


يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أخبار تهمك

هاني الناظر: مصر في مرحلة ذروة كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

محافظ الإسكندرية: الأسر المكونة من شخصين فطروا على الكورنيش (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 3 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 21 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

12:55 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟