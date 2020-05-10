كريم فهمي يتعرض لصدمة.. أبرز أحداث الحلقة 16 من "ونحب تاني ليه"

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عرضت الحلقة السادسة عشر مساء السبت، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



أبرز ما جاء في الحلقة السادسة عشر من مسلسل"ونحب تاني ليه":



_بدأت أحداث الحلقة باتصال "داليدا" بـ"مراد" لتخبره أن والده تعرض لأزمة صحية شديدة أثناء تواجده في منزل امرأة أخرى التي تزوجها في السر، الأمر الذى صدم مراد أكثر، واعتذر لـ"غالية" ليذهب مسرعًا إلى والده لينقذه.







_على جانب آخر تعرض "عبد الله" لموقف محرج بعدما ذهبت إلى منزله "هدير" بشكل مفاجيء، وقالت له إنها اشتبكت مع شقيقتها "ميرنا"بشدة، وأنها تريد أن تقضي هذه الليلة معه، وكانت أختها ميرنا تراقبها وعندما رأتها صاعدة إلى منزل "عبدالله" صعدت خلفها، وقامت بتعنيفهما وطلبت من شقيقتها أن ترتدي ملابسها وتذهب معها لمنزلهما، حيث كانت ترتدي "بيجامة" عبدالله.



_شعر "عبدالله" بصدمة وذهول من موقف ميرنا ط، الأمر الذي جعله يلجأ ل"غالية" حيث كان يريد أن يشتكي لها لما حدث ولكنها صدته نظرًا لانشغالها على والد "مراد".





_طمأن الطبيب "مراد" بأن والده بصحة أفضل مما كان، ولكنه هناك ضرورة لإجراء بعض التحاليل لزيادة الاطمئنان، وعند ذهاب الطبيب توجه "مراد" لـ"نهال" السكرتيرة الخاصة بمكتب والده، وسألها عن سبب تواجد والده في منزلها، ولكنها رفضت أن تتكلم، وفضلت أن يسأل والده، واعترف والد مراد بأنه متزوجها منذ عام، لاحتياجه لامرأة أخرى تتفهمه دن مشاكل، مما صدم "مراد" لخوفه الشديد من رد فعل والدته بعدما تعلم بهذا الخبر.





يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

