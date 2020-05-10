دراما رمضان.. ملخص الحلقة 20 مسلسل " 2 في الصندوق " لحمدي الميرغني و أوس أوس







- شوقي و زكي يذهبون ل بولا المكوجي ليطمئنوا على والدتهم.



- شوقي يودع نونا حبيبته ويطلب منها إلغاء زواجها.



- ممادو يستكمل التحقيق مع دوعكي ليعلم حقيقة أولاده.



- دوعكي يعترف بأن شوقي و شوكي أولاد زعيم ممادو.



- زعيم ممادو يصرف مكافأة مليون دولار ل دوعكي والأخير يرفض.



- زعيم ممادو يصرف مكافأة لجميع عمال السفارة، و لجميع الشعب الزمبيزي، ويصدر قرار بالبحث عن شوقي و زكي.



- رسمية والدة شوقي و زكي تعلم أن اولادها سافروا إلى المغرب من بولا المكوجي.



- نجاح سفر شوقي و زكي بجوازات سفر مزيفة.



ويشارك في بطولة مسلسل " 2 في الصندوق" مغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حمدي الميرغني وأوس أوس، صلاح عبدالله، إنتصار، هايدي رفعت، إبرام سمير، نهي عابدين، ومن تأليف لؤي السيد.





عرضت أمس قناة "أم بي سي مصر" حلقة جديدة من مسلسل"اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني و أوس أوس الذي يعد أولى بطولاتهما المطلقة ليشاركوا به في الماراثون الرمضاني الحالي.وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل " 2 في الصندوق" أحداث كثيرة ويسرد الفجر الفني" ملخص أحداث الحلقة.- طلب زوجتة شقيق زعيم ممادو الانقلاب علي الزعيم وتولى الحكم مكانة.