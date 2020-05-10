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دراما رمضان.. ملخص الحلقة 20 مسلسل " 2 في الصندوق " لحمدي الميرغني و أوس أوس
الأحد 10/مايو/2020 - 04:30 ص
مصطفى فكيه
عرضت أمس قناة "أم بي سي مصر" حلقة جديدة من مسلسل"اتنين في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني و أوس أوس الذي يعد أولى بطولاتهما المطلقة ليشاركوا به في الماراثون الرمضاني الحالي.
وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل " 2 في الصندوق" أحداث كثيرة ويسرد الفجر الفني" ملخص أحداث الحلقة.
- طلب زوجتة شقيق زعيم ممادو الانقلاب علي الزعيم وتولى الحكم مكانة.
- شوقي و زكي يذهبون ل بولا المكوجي ليطمئنوا على والدتهم.
- شوقي يودع نونا حبيبته ويطلب منها إلغاء زواجها.
- ممادو يستكمل التحقيق مع دوعكي ليعلم حقيقة أولاده.
- دوعكي يعترف بأن شوقي و شوكي أولاد زعيم ممادو.
- زعيم ممادو يصرف مكافأة مليون دولار ل دوعكي والأخير يرفض.
- زعيم ممادو يصرف مكافأة لجميع عمال السفارة، و لجميع الشعب الزمبيزي، ويصدر قرار بالبحث عن شوقي و زكي.
- رسمية والدة شوقي و زكي تعلم أن اولادها سافروا إلى المغرب من بولا المكوجي.
- نجاح سفر شوقي و زكي بجوازات سفر مزيفة.
ويشارك في بطولة مسلسل " 2 في الصندوق" مغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حمدي الميرغني وأوس أوس، صلاح عبدالله، إنتصار، هايدي رفعت، إبرام سمير، نهي عابدين، ومن تأليف لؤي السيد.