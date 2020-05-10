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فيسبوك تتيح تجربة التصميم الجديد والوضع المظلم على الويب لجميع المستخدمين

الأحد 10/مايو/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
قام عملاق مواقع التواصل فيسبوك - Facebook، خلال مؤتمر F8 العام الماضي، بالكشف عنتغييرات جديدة في المنصة تركز على المساحات الخاصة والمجتمعات، وفي شهر مارس من هذا العام، طرحت الشركة التصميم الجديد لبعض مستخدميها، عن طريق زر التبديل إلى Facebook الجديد.

الأن أتاحت منصة فيسبوك - Facebook أخيرًا تجربة تصميم موقع الويب الجديد للجميع في جميع أنحاء العالم. 

يتشابه تصميم موقع الويب الجديد لـ فيسبوك - Facebook بشكل كبير مع تصميم تطبيق المنصة على الهواتف الذكية، مع شريط تنقل مبسط يوفر وصولاً سريعًا إلى مقاطع الفيديو والسوق والمجموعات والألعاب. 

وتدعي شركة فيسبوك - Facebook، أن الصفحة الرئيسية سيتم تحميلها بشكل أسرع وأصبحت انتقالات الصفحة أكثر سلاسة من ذي قبل. 

كما اتاحت الشركة أيضًا الوضع المظلم على إصدار موقع الويب الجديد، مما يساعد على تقليل الضغط على العين عند تصفح الموقع في بيئات الإضاءة المنخفضة. 

يمكن تشغيله من خلال التوجه إلى القائمة المنسدلة واختيار تبديل الوضع المظلم، ويمكنك أيضًا إنشاء صفحات ومجموعات وأحداث وجمع التبرعات وقوائم السوق والإعلانات بسهولة أكبر بالنقر على رمز "+" في شريط التنقل العلوي بجوار اسم ملفك الشخصي. 

يمكنك تمكين تجربة الويب الجديدة بالنقر على القائمة المنسدلة في Facebook القديم ثم اختيار "التبديل إلى Facebook الجديد".

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