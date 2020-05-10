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محمد العمروسي يكذب على ناهد السباعي ويستغل أمر الروبوت.. وعمرو عبد الجليل يحاول أن يعيده لصوابه

الأحد 10/مايو/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
يحاول يسر التخفيف عن رضوى وما حدث معها وتندم أنها ذهبت له، ليخبرها يسر أنها حالياً حرة وهي لم تخطأ وزين هو الذي نسى عشرة السنين الخاصة بهم.


ويقول يسر لرضوى أنها كانت تعتقد أنه طيب ولا يحب التدخل وكان تشاجر معه، ويقول أن حزنها ودموعها غاليين عليه وكيف كانت لا تشعر بقيمة نفسها وتصف ما تشعر به بالكابوس.

وينصحها يسر أن تنسى ما مرت به وتفتح صفحة جديدة من حياتها، ولا يكشف لها حقيقة ما عرفوا عن الروبوت وتأتي مهندسة لاستدعاء رضوى لمقابلة عزيز ولكن يقاطعها يسر أن عزيز شخص يعمل عنده ومن الأرجح أنه يطلبها لطلب منها بعض المال.

ويسأل يسر عزيز لماذا جاء هنا، ليقول عزيز أنه يريد حل ما حدث ويعلم عزيز بما قاله سعادة ليسر، ويقول يسر أن رضوى لا تفيده بشئ ولا تعلم بأمر الروبوت ويطلب منه أن يذهب للمخزن ولا يقابل رضوى.

ويخبر عزيز يسر أنه يريد إستغلال الموقف لأنه يحب رضوى ولا ينسى مساعدته ويحاول عزيز إنصاح يسر أن لا يهد العالم مقابل نزوة سيفوق منها وأنه معمي ولا يرى الحقيقة سوى هدف يريد الوصول إليه فقط، ليقول يسر أن عزيز هو السبب في هدم منزلهم بصنع الروبوت وعليه عدم إخبار رضوى.

ويطلب يسر من عزيز أن يعود الى المخزن ولا يخبر رضوى بشئ لأنها لا تعلم بمكان زين وأمر الروبوت، ولا تريد أن تعرف وإذا علمت بالحقيقة سوف تحدث مشكلة وأول من يتضرر بها هو يسر، ويقنعوا أن عزيز مؤكدا لا يحب هذا الشئ وأنه ساعده.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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