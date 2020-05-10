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أرقام آرثر ميلو المرشح للانضمام لنادي يوفنتوس

الأحد 10/مايو/2020 - 03:42 ص
آرثر ميلو
آرثر ميلو
عبد القادر عرابي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بسعي نادي يوفنتوس الإيطالي لضم لاعب خط الوسط الدولي البرازيلي "آرثر ميلو" نجم نادي برشلونة، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

وربطت عدة تقارير بين إنتقال آرثر ليوفنتوس، مقابل انتقال نجم يوفنتوس "ميراليم بيانيتش" لبرشلونة، في صفقة تبادلية محتملة.

 

 

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن صاحب الـ23 عاماً مازال متردداً في قبول فكرة الإنتقال ليوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

 

 

وتعرضت مسيرة ميلو مع برشلونة هذا الموسم لعدة إصابات، كما لم يظهر بالشكل المطلوب في عدة مباريات له مع الفريق، مما فتح الباب نحو إمكانية رحيله عن الفريق.

 

 

وانضم الدولي البرازيلي لبرشلونة في صيف عام 2018 من نادي "جريميو" البرازيلي، في صفقة بلغت 31 مليون يورو.

 

 

ويرتبط ميلو بعقد مع برشلونة، يمتد حتى صيف عام 2024، وتبلغ قيمته السوقية مبلغ 56 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت".

 

 

 

 

كشف حساب آرثر ميلو مع برشلونة هذا الموسم

 

 

لعب ميلو مع برشلونة 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، خلال 1362 دقيقة لعب.

 

 

وفي بطولة الدوري الإسباني، خاض ميلو 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف ومرر 3 تمريرات حاسمة، في 1006 دقيقة لعب.

 

 

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب ميلو 4 مباريات بمجموع دقائق 298 دقيقة، لم يسجل خلالها أي هدف، وصنع هدفاً وحيداً.

 

 

وضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، شارك اللاعب في 3 مباريات بمجموع دقائق 58 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً.

 

 

 



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