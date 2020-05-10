مشاهد إغراء "طاهرة" لـ "محمد لطفي" تسيطر على أحداث الحلقة الـ ١٦ من "سلطانة المعز"





سيطرت مشاهد إغراء الفنانة المغربية طاهرة "سيدرا" للفنان محمد لطفي "خزاعة" علي احداث الحلقة ال ١٦ من مسلسل "سلطانة المعز" من خلال عدة مشاهد مثيرة أبدع في إيصال الفكرة الدرامية لها المخرج محمد بكير.









ففي المشهد الأول ذهبت "سيدرا" لـ "خزاعة" الى قهوة سلطانة المعز التي يديرها لصالح شقيقها محمود عبد المغني "نعيم" الذي استولى عليها عقب تدبيره لدخول"سلطانة" السجن .. وهنا حرص المخرج محمد بكير على ابراز خطوات "سيدرا" المثيرة تجاه القهوة وكأنها خطوات الشيطان خاصة أنها كانت ترتدي ملابس باللون الأحمر.









وتخلل مشهد القهوة العديد من الجمل الكوميدية التي علقت باذهان المشاهدين منها عندما قالت "سيدرا" أنها تحب الرجل الذي يبكي ووجهت ل "خزاعة سؤال حول قدرته على البكاء ليرد عليها قائلا: "انا قلبي متورط في شكل جسمي بس هو رهيف" .. بعدها طلبت منه أن يذهب معها لإجراء بعض الأعمال واصطحبته لمنزلها.









وفي المشهد التالي الذي جمع بين "خزاعة" و"سيدرا" في مطبخ شقتها طلبت منه أن يذهب ليأخذ "شاور" أي "يسحتم" داخل حمام غرفتها ... وهنا ركز المخرج على نظرة خزاعة التي تكشف فهمه لطلبها وكانت موافقته وتخليه عن اخلاقه عند المشهد الذي وضع فيه السبحة التي يحملها دائما داخل جيب ملابسه وهو .. واخبرته أن الشغل علي "اللاب توب" .









اما المشهد الثالث والذي حمل العديد من الجمل المثيرة والكوميدية المتبادلة بين "خزاعة"و"سيدرا" في سرير غرفة النوم عقب اقامتهما علاقة جنسية ضمن اسلوبها للسيطرة عليه كي لا يعود للعمل مع "سلطانة" وكي لا يقف في صفها .









وضمن الجمل التي عبر بها خزاعة بوقوعه في غرام "سيدرا" عندما سألته عن شعوره معها:"كل الحريم اللي عرفتهم في حياتي لو ضربتهم في الخلاط مش هيطلعوا في جمال كعب رجلك" .









وفي نفس المشهد عندما اخربها "خزاعة" بأن آخر امرأة عرفها وأجرى معها علاقة كانت "فايزة كوتش" التي كانت تسرق الاحذية الرياضية في فترة الانفلات الأمني من المارة في الشوارع وتم سجنها ٣ سنوات وانه بعدها قرر أن لا يقيم اي علاقة سوى بالحلال .. وعندما سألته "سيدرا" هل ما فعله الآن معها حلال .. كذب تحت تأثير علاقته بها قائلا بالكذب ضد الشرع والاخلاق "أكذب لو قلت حرام" .. ثم تذكر واستغفر الله.









ويحسب في مشاهد الإغراء التي نفذها بكير خلوها من المشاهد والجمل الجنسية الخارجة وقدرته علي إيصال المعني بسقوط "خزاعة" في الرزيلة مع "ساندرا" على طريقة أتباعخطوات الشيطان دون وجود أي مشاهد خادشة للحياء.









على جانب آخر انشغلت غادة عبدالرازق"سلطانة" بالبحث عن ابنتها عقب خروجها من السحن بمشاركة محمود البزاوي"حمدي" حيث تركت المنزل هربا من سمعة والدتها في تجارة الآثار التي أشاعها "نعيم" بالكذب كي يتخلى عنها الجميع حتى اقرب الناس لها ابنتها ووالدتها "فاطمة" التي رفضت التحدث معها يوم خروجها من السجن .. بالإضافة الى إغراء "نعيم" لصديقتها دينا والتأكيد لها بأنها شريكة بالمطعم الذي استولى عليه من "سلطانة" .





وأختتمت الحلقة بمشهد صادم للمشاهدين وهو لقاء مي الغيطي "ورد" أرملة " سلام " مع محمد شاهين شقيق "نعيم" وهما من قاما بقتل زوجها.









ويصف عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي الملحمة الدرامية الشعبية ل "سلطانة المعز" بأنها تجسيد مصغر لمصر من خلال شارع المعز احد اعرق شوارع مصر القديمة والذي يضم مختلف الطوائف من ابناء مصر الخيرين و المتمثل في رموز مثل "سلطانة" و"سلام" والمقربين لهم وبين و"نعيم" واخوته القادمين من الخارج من أجل السيطرة علي "شارع المعز" المنطقة الأثرية واغراء اهلها بالمال والجنس من اجل التمكن من التنقيب عن الآثار وسرقتها بالإضافة الي مخططاتهم الاجرامية بالاتجار في الأعضاء البشرية وتكوينهم لعصابات مسلحة تجري على جزء اخر من مصر وهو سيناء.









"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور احداثها في إطار إجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .





ويعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يعرض على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.