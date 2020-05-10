إنجي المقدم تهنيء محمد ممدوح بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة إنجي المقدم علي تهنئة صديقها الفنان محمد ممدوح حيث قامت بنشر صورة تجمعها بالفنان محمد ممدوح وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وكتبت قائلة: "كل سنة وانت طيب يا شاطر يا موهوب يا جدع يا طيب يا أبو دم خفيف"



وأضافت عيد ميلاد سعيد ويارب سنة حلوة عليك وعلي عيلتك مليانة نجاح وفرح وكل حاجة حلوة تتمناهنا



ورد محمد ممدوح قائلا: "وأنتي طيبة يا موهوبة جدا يا أجمل وأحلي انجي في الدنيا ويارب دايما صحاب وأخوات وألف مبروك علي لعبة النسيان يا جوجو، فيما علقت إنجي: "حبيبي يا تايسون يا جامد".



وتشارك إنجي المقدم، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "لعبة النسيان" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والغموض، ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد صفوت وأحمد داود وسوسن بدر وأسماء جلال.