برشلونة يتراجع عن عودة كوتينيو تجنبًا لدفع هذا المبلغ لـ ليفربول

يدرس برشلونة الإسباني فكرة التراجع عن خطته لعودة كوتينيو لتجنب دفع 17 مليون جنيه إسترليني لنادي ليفربول الإنجليزي.

وسوف تنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وسيعود بعدها إلى ناديه الأصلي برشلونة بداية من الموسم المقبل.

ويرغب كيكي سيتين مدرب برشلونة في الإبقاء على كوتينيو خلال الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة، في الوقت التي ذكرت فيه تقارير صحفية أن البرسا سيوافق على رحيله سواء بالبيع أو الإعارة.

برشلونة وضع مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن كوتينيو، ورغم ارتباط اسمه بالعودة إلى البريميرليج، من بوابة تشيلسي، توتنهام، إيفرتون، أو نيوكاسل، إلا أن الأمور لم تدخل دائرة الجدية حتى الآن.

يشار إلى أنه في حال وصول كوتينيو إلى 100 مباراة مع الفريق الكتالوني، سيحصل ليفربول على 17 مليون جنيه إسترليني من برشلونة، حيث يبتعد النجم البرازيلي عن هذا العدد بفارق 24 مباراة فقط.

وفي حالة استمراره مع برشلونة بالموسم المقبل، فقد يصل كوتينيو إلى 100 مباراة بسهولة، لذا سيضطر النادي الإسباني للموافقة على أي عروض قد تصل لاستعارة اللاعب البرازيلي، حال عدم تلقي عرض لضمه بصورة نهائية، لتجنب دفع هذا المبلغ لليفربول.