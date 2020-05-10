تفاصيل إصابة نجم برشلونة

تعرض لاعب برشلونة الإسباني لإصابة وانتكاسة جديدة ليغيب مجددًا عن صفوف الفريق الكتالوني الذي عاد أمس للتدريبات، بعد غياب أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق كافة الأنشطة والمباريات في جميع الدول حول العالم.

وتعرض المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي للإصابة مجددًا في سمانة القدم، حسبما أعلن نادي برشلونة عن ذلك ليغيب اللاعب لفترة عن البارسا.

ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة صامويل أومتيتي، في العضلة النعلية اليمنى.

وأضاف حساب النادي على تويتر أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.