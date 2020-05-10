الزمالك يتفاوض للتعاقد مع نجم تونسي جديد

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي للتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق، بعدما أبدي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك عن رغبته في التعاقد معه.

ويتفاوض الزمالك مع اللاعب مرتضي بن وناس لاعب وسط النجم الساحلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وترددت أنباء أيضًا عن رغبة الزمالك في التعاقد مع اللاعب مرتضي بن وناس من أجل تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل النجم التونسي فرجاني ساسي.