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وفاة رئيس المخابرات التابعة للمجلس الرئاسي في ظروف غامضة

الأحد 10/مايو/2020 - 05:00 ص
عبدالقادر التهامي
عبدالقادر التهامي
الفجر
كشفت تقارير إعلامية ليبية، عن وفاة رئيس المخابرات التابعة للمجلس الرئاسي عبد القادر التهامي.

وتضاربت الأنباء حول الوفاة، وقالت بعض وسائل الإعلام إنها بسبب سكتة قلبية مفاجئة.

وأشارت روسيا اليوم إلى أن بعض الأنباء قالت إن وحدات النواصي التابعة للجيش الوطني الليبي سلمت جثة التهامي لعائلته.

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