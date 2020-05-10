باريس سان جيرمان ينسحب من الصفقة المنتظرة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن انسحاب باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع الصفقة المنتظرة والذى يريد برشلونة التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس انسحب من الدخول في سباق التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب برشلونة الاسبانى بقوة فى التعاقد مع النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق وأيضًا يريد اللاعب ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار باريس يعود لإدراكه الرغبة القوية لدى لاوتارو، للانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن النادي الفرنسي يركز حاليًا على محاولة تمديد إعارة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لموسم آخر من إنتر ميلان، لصعوبة شرائه خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا.