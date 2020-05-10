جومانا مراد: بنسي الجانب السوري وبشعر أني مصرية

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حلت الفنانة السورية جومانا مراد ضيفة الإعلامية إنجي علي في برنامجها الشهير فنان من البيت والذي يذاع علي نجوم إف إم , وأفصحت عن كثير من الأمور حيث تحدثت عن شخصيتها بمسلسل "خيانة عهد " والذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام



وأوضحت أن ترشيحيها للمسلسل جاء عن طريق اتصال هاتفي تلقته من الفنانة يسرا والمخرج سامح عبدالعزيز والشركة المنتجة



وأشارت أنها سعيدة بالمسلسل والنجاح الذي حققه، كما ووجهت التهنئة والشكر لجميع أبطال العمل وقالت أنهم كانو يعملون كأسرة واحدة وهذا ما ساعد علي نحاج المسلسل.



وأنهت جومانا حديثها قائلة بالرغم أنني من أصل سوري ولكن أنسي الجانب السوري وأشعر بأني مصرية، كما قالت أنا مصرية الهوي روحي مصرية ولا أشعر بأنني ممثلة سورية وذلك بسبب حبي للمصريين بشكل كبير بالإضافة إلي أن أول وقوفي أمام كاميرا كنت أبلغ من العمر أربعة سنين في فيلم مصري .



وأشارت أنها تعشق مصر وأهلها والتفاصيل والطقوس المصرية , كما أنني أحب تجسيد الأدوار الشعبية ويظهر ذلك في شخصية شيرين بالمسلسل ولكن يتضح ذلك في المشاهد القادمة





مسلسل "خيانة عهد" يروي قصة عهد التي تقدمه الفنانة يسرا، سيدة من أسرة متوسطة الحال، صارعت الحياة وصعوبتها حتى استطاعت أن تمتلك مصنع للملابس، مع ظروف الحياة أهملت أبنها "هشام" بعد أن اتبع طريق المخدرات، اشتدت الحلقات ليتعافي هشام بعد أن كانت أخت عهد "فرح" هي السبب في إدمانه لتنتقم من عهد، وينتهي الصراع بمقتل هشام، مع إنتقادات كثيرة وجهة "لفرح" ويستكمل المسلسل حلقاته مع انتظار من المتابعين، يشارك في المسلسل عدد من ألمع نجوم الفن منهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد وخالد سرحان .