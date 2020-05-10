المخرج وائل إحسان لـ"الفجر الفني": سعيد بالعمل مع نجمات "سكر زيادة".. وواجهتني صعوبات لم أتوقعها في التصوير (حوار)

الفجر الفني"

في البداية.. حدثنا عن الشئ الذي جذبك لقبول إخراج مسلسل "سكر زيادة"؟



ما هي الصعوبات التي واجهتك في فترة التصوير؟



كيف وجدت ردود فعل الجمهور بعد عرض المسلسل؟



كيف كانت كواليس التصوير مع النجمات نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة ايوب وهالة فاخر؟



هل توقعت أن يحظى المسلسل بكل هذا النجاح؟



بجانب سكر زيادة.. هل تتابع باقي الاعمال الدرامية الرمضانية الحالية؟



الانتقادات دليل على النجاح.. كيف تتعامل مع منتقدي أي عمل تقدمه؟











تميز بأعماله المختلفة دائمًا ما يبحث عن أفكار وأساليب إخراجية خارج الصندوق، اتسم بالاحترافية في إخراجه وحقق نجاحات منقطعة النظير بأعمال كثيرة في السينما والدراما، فهو لا يشبه أحد، حديثنا عن المخرج وائل إحسان.والتقى "بالمخرج وائل إحسان في حوار خاص فتح لنا من خلاله خزائن أسراره وكواليس التعاون مع نجمات مسلسل "سكر زيادة" وعن الصعوبات التي واجهته خلال التصوير، وإلى نص الحوار..الذي جذبني للعمل هو وجود نجمات لهن تاريخ كبير بالعمل وحاولت أن أقدم شيئًا مميزًا وأقوم بالمهمة التي كلفت بها.واجهتني صعوبات كثيرة ولم أكن أتوقع وجودها مثل فترة الحظر التي بسببها واجهتنا مشاكل في تواجد ممثلين للاستعانة بهم، وفكرة تواجدنا في بلد آخر وسط ظروف الحجر وأزمة كورونا كانت قاسية جدًا.ردود فعل الجمهور حتى الآن رائعة جدًا، ومازلت منتظر الآراء بعد عرض العمل بشكل كامل ولكن الحمدلله التفاعل كبير على المسلسل.سعيد جدًا بالتعاون مع نجمات ذات تاريخ كبير مثلهم فهن عمالقة الفن ويكفيني أنني أخرجت عملًا لهن ولاسيما التعاون مع النجمة سميحة أيوب كان رائعًا، وتطلب الأمر مني تركيز ومجهودات كبيرة لأني أتعامل مع جيل آخر لديه خبرة بالفن وتاريخ ونجومية ومتطلبات كثيرة.نعم كنت أتوقع كل هذا النجاح ولكني أتوقع مزيدًا من النجاحات خلال الفترة المقبلة بعد عرض العمل بالكامل.تابعت بعض المشاهد في بعض الأعمال ومنها الاختيار فهو عمل مميز ويوثق لنا قصة بطولية للشهيد أحمد منسي، كما أعجبتني عدة مشاهد من خيانة عهد للنجمة يسرا لأن العمل ملئ بالتمثيل الاحترافي ولفت نظري أداء الفنان خالد انور، وأما عن الفنان محمد رمضان جاء أفضل من العام السابق. وباسمين عبدالعزيز أفضل أيضًا. واتنين ف الصندوق عمل مسلي والنهاية فكرة جديدة وبالرغم من قله الأعمال إلا أن الجودة عنوانها.الحمدلله لدي من الخبرة في موضوع النقد إن كان بناء أم لا، وتم انتقاد عشرين فيلم لي وللأسف الموضوعيه في النقد مفقوده بشكل كبير، وفي الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها العالم هل يمكن تقييم الأعمال الفنية بالتأكيد صعب جدًا، وتكملة الأعمال الفنية لإسعاد الجمهور يعتبر بطولة من صناعها.