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الحلقة 16 من "بـ 100 وش" التحقيق مع دنيا ماهر.. والعصابة تُقسم أموالها

الأحد 10/مايو/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تبدأ الحلقة 16 من مسلسل "بـ100 وش" بحضور "نجلاء" دنيا ماهر، إلى منزل "سباعي" شريف الدسوقي، وتجد "عمر" آسر ياسين، و"زيزو" وتروي لهم ما حدث معها من عملية النصب الأولى.

وتفكر "سكر" نيللي كريم، مع "عمر" ومحاولة إقناع "نجلاء" بتشغيل أموالها، ويذهب "فتحي" مصطفى درويش، إلى "سامح" محمد عبد العظيم، لإسترداد أموال "نجلاء".

وذهب "فتحي" بصحبة بعض البلطجية لمنزل "سامح" وهجم عليه مشهرًا في وجهه سلاحًا أبيض، ليرشد الأخير فورًا عن مكان مخبأ النقود بحظيرة المواشي الخاصة به.

تلقت "نجلاء" مكالمة هاتفية من مديرية الأمن باستدعائها للتحقيق، لتنتابهم حالة من القلق والخوف لكن سرعان ما اختفت.

ذهبت "نجلاء إلى التحقيق وتنتظر العصابة عودتها في مخزن "فتحي"، قرر "عمر" و"سكر" تقسيم نصيبها عليهم حتى يستطيعوا الفرار، حال اعترافها بالجريمة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، حنان يوسف، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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