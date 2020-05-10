ياسمين صبري تتزوج عندا في حبيبها السابق













انطلقت أمس الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.راقب زياد "أحمد مجدي" حفل خطوبة "ياسمين صبري" ملك، من بعيد فشاهدته، فنادت ملك عليه آثناء الخطوبة وواجهته بأنها لم تفقد الذاكرة بعد تعرضها للحادث، كذبت عليه وعلى الجميع.فعلت كل ذلك للانتقام منه بعد خيانته لها، وأن عرض كريم للارتباط بها كان بالاتفاق بينهما في إطار خطتها للانتقاميذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.