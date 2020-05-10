اشتهر بـ"أبو العريف".. أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل غريب محمود

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تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان غريب، صاحب الطلة المميزة، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية يوم 10 مايو عام 1941، ورحل عن عالمنا عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.



وفي ذكري ميلاده يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن محمود غريب



_عُرِفَ الفنان الراحل غريب محمود، بأدواره الكوميدية المميزة التى أطلق عليه النقاد بسببها لقب "أبو العريف".



_شارك غريب محمود في العديد الأعمال التلفزيونية والسينمائية أبرزهم فيلم "بخيت وعديلة"، وفيلم "المولد"، بجانب أعمال المسرح التى قام بها مثل مسرحية "شارع محمد على"، بجانب أشهر مسرحية له علي الإطلاق "جحا يحكم المدينة".





_كانت مسرحية "حمام مغربى"، آخر أعماله وخلال تجاربه لأداء تلك المسرحية سقط الفنان الراحل مرتين أثناء تنفيذه لدوره بتلك المسرحية بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية كانت هي الأخيرة التي أدت لوفاته.



_ورث نجله محمود غريب الحس الكوميدى عن والده، وشارك في عدد الأعمال الفنية ومنها "العراف"، و"خطوط حمراء".