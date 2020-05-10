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برشلونة يحسم مصير نجمه المعار

الأحد 10/مايو/2020 - 05:43 ص
جان كلير توديبو
جان كلير توديبو
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي برشلونة حسم أمر أحد نجومه المعارين خلال الفترة المقبلة، بالتشاور مع مدرب الفريق "كيكي سيتين".

 

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي "جان كلير توديبو" المعار لنادي شالكة، سيعود خلال الصيف المقبل لصفوف برشلونة.

 

وأكدت الصحيفة، أن نادي شالكة يتجه لعدم تفيل بند شراء اللاعب والذي يبلغ 25 مليون يورو، بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

 

وقررت الإدارة منح سيتين حق تقرير مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة، سواء بالإبقاء على اللاعب أو بيعه لأي ناد آخر.

 

ويحظى توديبو بإهتمام أندية عديدة مثل ساوثهامبتون وواتفورد وميلان وإيفرتون وموناكو وباير ليفركوزن، وهو ما قد يدفع برشلونة لبيعه وتحقيق استفادة مالية منه.

 

ولا تستبعد الصحيفة بقاء اللاعب ضمن برشلونة، بعد ظهوره بمستوى جيد مع شالكة، فضلاً عن استئناف الدوري الألماني مجدداً، وهو ما سيعطي اللاعب وقتاً إضافياً للتطور.

 

وانضم نجم تولوز السابق لنادي شالكة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وذلك قبل أيام من إقالة المدرب السابق "إرنستو فالفيردي" وتعيين سيتين بدلاً منه.

 

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