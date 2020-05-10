إصابة خالد النبوي بطلق ناري ونجاة ريهام حجاج





تبدأ الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" ذهب "ياسين" خالد النبوي، لزيارة "دنيا" ريهام حجاج، وبمجرد وصوله تعرض لإطلاق الرصاص عليه من قبل أحد الملثمين.ذهب إلى المستشفى متأثرا بإصابه في كتفه، وتأتي الشرطة لأخذ أقواله وتحرير محضرًا، ولكنه رفض اتهام أي شخص لتتفاجأ "دنيا" من تصرفه هذا.ينجح "سليم" محمود حميدة، في تهريب "صافي" بمساعدة محاميه "رؤوف" ‏أشرف زكي، وذلك بعد معرفة "ياسين" خالد النبوي، محل سكنها واستجوابها ‏حول علاقتها بـ"سليم".‏يستيقظ "ياسين" ليجد طليقته "هالة" منه فضالي، بجانبه فتعجب من معرفتها بالحادث ووجوده في المستشفى، فأخبرته بأن "وائل" كريم قاسم، هو الذي قال لها.قابل "وائل" صديقته "دنيا" لكي يعطيها الهاتف الخاص بـ"ياسين"، وتحدث معها عن "سليم" وخوفه من أفعاله تجاههم، كما ذكرت "دنيا" مشكلتها مع عمها حول الفيلا وأخذه للعقود.أخبرته بأن العقود الخاصة بالفيلا مزورة، وسردت له ما جرى قديمًا عندما حاولت أمها حماية نصيبهم من الميراث، وطلبها "يحيى" محمود حجازي، من أجل مساعدة والده في ذلك.وتنتهي الحلقة بعلم "سليم" بحادثة "ياسين" فقرر إرسال بعض الزهور له ومعها رسالة، ووصل "ياسين" إلى المنزل مع والدته، فتفاجئ بوجود الزهور فظن في البداية بأنها من طليقته "هالة"، ولكنه وجد أنها من "سليم" فقرر الخروج، تحاول أن تمنعه والدته لكنه يصر.مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمودحميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، محمود حجازي، نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم، منه فضالي، تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد علي.