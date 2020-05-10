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آيتن عامر تتهم أحمد مجدي بقتلها

الأحد 10/مايو/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت أمس الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهبت ريهام "آيتن عامر" زياد "أحمد مجدي في منزله وكانت سعيدة كثيراً، بسبب رفض ملك له، تفضيله لملك عليه، ثم قالت له أنا كنت ومازلت أحبك أكثر شئ في الدنيا ، ثم قررت قتل نفسها.


فأخذت ريهام السكين من حقيبتها، وفاجأته بنيتها للانتحار في منزله حتى يتم اتهامه بقتلها، وبالفغل قامت بتنفيذ تهديهدها وقتلت نفسها بالسكين.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.


كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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