Advertisements

غادة عادل تكتشف عمل إياد نصار غير المشروع ويهددها بالقتل

الأحد 10/مايو/2020 - 06:48 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تبدأ الحلقة 16 من مسلسل "ليالينا 80" بذهاب "مريم" غادة عادل، إلى مديرية الأمن للإبلاغ عن زوجها، "هشام" إياد نصار، بعد علمها بعمله غير المشروع، لتتراجع عن ذلك بعد التفكير في ابنتهما.

تشاجرا الإثنين أثناء تواجدهم بالسيارة في الشارع، وكادا أن يتعرضوا لحادث سير، وأخبرته "مريم" بأن "مدحت"محمد الشقنقيري، يريد الزواج منها، فغضب وضربها على وجهها، ثم تركها وذهب.

جاء "مجدي" حسني شتا، مع عائلته لخطبة "فاطمة" هاجر الشرنوبي، ولكن والدته لم تكن راضية عن تلك الزيجة واتضح ذلك أثناء حديثهم، ولكن "مجدي" وأبيه حاولوا أن يهدئون الأمر.

جلست "رقية" صابرين، تستمع لعبد الحليم حافظ، وتذكرت زوجها المتوفي، فدخلت عليها حماتها وأثنت عليها وعلى حبها لابنها بالرغم من وفاته، بجانب اهتمامها بأولادها ورعايتهم وكأنه متواجد.

ذهب "مرتضى" محمد علي رزق، إلى أحد الملاهي الليلية وتذكر بداية تعرفه على زوجته "زينب" سارة التونسي، وأول مرة قابلها في نفس ذلك الملهى، وحزن على ما وصل إليه الحال بينهم.

يواصل "جلال" خالد الصاوي، خروجاته مع "جميلة" رنا رئيس، ابنة أخيه، التي يعلمها العديد من الأشياء ويرشدها لكيفية التثقيف.

تكتشف " رقية" صابرين أن ابنها "راضي" محمد عادل، يحب "بدرية" نهى عابدين، لتصاب بالصدمة وتلومه، ثم تتحدث مع "بدرية"، التي أخبرتها أنها لن تتزوج بابنها بعد فقدانه ساقه.

وتنتهي الحلقة بحديثهم سويًا في المصنع، وكانت تلومها على عدم مجيئها لخطوبة "فاطمة"، وأثناء حديثهم، جاءت أحد الفتيات لتخبرها بمكالمة لها على الهاتف، وكانت المتحدثة هي "زينب" التي أخبرتها بأنها احد أقارب مرتضى وتريد رؤيتها للتحدث معها.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، ميدو عادل، محمد علي رزق، محمد الشقنقيري، هاجر الشرنوبي، نهى عابدين، منه عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

أخبار تهمك

برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو

منذ أقل من ساعة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ حوالي 6 ساعات

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 10 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يوم

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

12:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟