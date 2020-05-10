غادة عادل تكتشف عمل إياد نصار غير المشروع ويهددها بالقتل

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تبدأ الحلقة 16 من مسلسل "ليالينا 80" بذهاب "مريم" غادة عادل، إلى مديرية الأمن للإبلاغ عن زوجها، "هشام" إياد نصار، بعد علمها بعمله غير المشروع، لتتراجع عن ذلك بعد التفكير في ابنتهما.



تشاجرا الإثنين أثناء تواجدهم بالسيارة في الشارع، وكادا أن يتعرضوا لحادث سير، وأخبرته "مريم" بأن "مدحت"محمد الشقنقيري، يريد الزواج منها، فغضب وضربها على وجهها، ثم تركها وذهب.



جاء "مجدي" حسني شتا، مع عائلته لخطبة "فاطمة" هاجر الشرنوبي، ولكن والدته لم تكن راضية عن تلك الزيجة واتضح ذلك أثناء حديثهم، ولكن "مجدي" وأبيه حاولوا أن يهدئون الأمر.



جلست "رقية" صابرين، تستمع لعبد الحليم حافظ، وتذكرت زوجها المتوفي، فدخلت عليها حماتها وأثنت عليها وعلى حبها لابنها بالرغم من وفاته، بجانب اهتمامها بأولادها ورعايتهم وكأنه متواجد.



ذهب "مرتضى" محمد علي رزق، إلى أحد الملاهي الليلية وتذكر بداية تعرفه على زوجته "زينب" سارة التونسي، وأول مرة قابلها في نفس ذلك الملهى، وحزن على ما وصل إليه الحال بينهم.



يواصل "جلال" خالد الصاوي، خروجاته مع "جميلة" رنا رئيس، ابنة أخيه، التي يعلمها العديد من الأشياء ويرشدها لكيفية التثقيف.



تكتشف " رقية" صابرين أن ابنها "راضي" محمد عادل، يحب "بدرية" نهى عابدين، لتصاب بالصدمة وتلومه، ثم تتحدث مع "بدرية"، التي أخبرتها أنها لن تتزوج بابنها بعد فقدانه ساقه.



وتنتهي الحلقة بحديثهم سويًا في المصنع، وكانت تلومها على عدم مجيئها لخطوبة "فاطمة"، وأثناء حديثهم، جاءت أحد الفتيات لتخبرها بمكالمة لها على الهاتف، وكانت المتحدثة هي "زينب" التي أخبرتها بأنها احد أقارب مرتضى وتريد رؤيتها للتحدث معها.



مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، ميدو عادل، محمد علي رزق، محمد الشقنقيري، هاجر الشرنوبي، نهى عابدين، منه عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.