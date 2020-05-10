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عمر جابر يحسم موقفه من العودة للزمالك

الأحد 10/مايو/2020 - 06:13 ص
عمر جابر
عمر جابر
علي خلاف

حسم عمر جابر ظهير فريق بيراميدز ومنتخب مصر موقفه من العودة لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

 

عمر جابر يرد على أنباء العودة للزمالك

 

وتحدث عمر جابر ، على أنباء عودته لناديه السابق الزمالك في الموسم الجديد، في تصريحات لبرنامج الحكاية بقناة Mbc Masr، عن كونه لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الحالية من أجل العودة لصفوف الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

 

وأوضح جابر أن عقده مع بيراميدز مستمر لموسمين قادمين، كما أنه يشعر بالاستقرار مع الفريق، خاصة أن الإدارة تعامله بشكل مميز.

 

وبخصوص خلافاته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش أكد ظهير بيراميدز أن المغني صديق مقرب منه، ولا توجد أي بلاغات ضده في مسألة تهديده بالقتل.

 

وتقدم عمر جابر ببلاغ للنيابة ضد اثنين من أصدقائه المقربين، واتهمهما بتهديده بالقتل مقابل الحصول على أموال.

 

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