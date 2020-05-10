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هبة مجدي تبلغ عن زوجها في "فرصة ثانية"

الأحد 10/مايو/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

عرضت اليوم الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

استمرت هبه مجدي "مريم" في ذُل زوجها دياب "مدحت" ، بالرغم من تنفيش مدحت لكل طلباتها، حتى لا ترسل الصور إلى الشرطة ويتعرض للمسائلة القانونية بسبب أعماله غير المشروعة

أبلغت مريم عنه الحكومة في النهاية، عندما علم ذلك، عرب فور معرفته حتى لا يتم القبض عليه، لأن الحكم على هذه القضية بإعدام.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.




كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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