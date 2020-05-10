أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية"

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انطلقت اليوم الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





راقب زياد "أحمد مجدي" حفل خطوبة "ياسمين صبري" ملك، من بعيد فشاهدته، فنادت ملك عليه آثناء الخطوبة وواجهته بأنها لم تفقد الذاكرة بعد تعرضها للحادث، كذبت عليه وعلى الجميع.



فعلت كل ذلك للانتقام منه بعد خيانته لها، وأن عرض كريم للارتباط بها كان بالاتفاق بينهما في إطار خطتها للانتقام







استمرت هبه مجدي "مريم" في ذُل زوجها دياب "مدحت" ، بالرغم من تنفيش مدحت لكل طلباتها، حتى لا ترسل الصور إلى الشرطة ويتعرض للمسائلة القانونية بسبب أعماله غير المشروعة



أبلغت مريم عنه الحكومة في النهاية، عندما علم ذلك، عرب فور معرفته حتى لا يتم القبض عليه، لأن الحكم على هذه القضية بإعدام.



ذهبت ريهام "آيتن عامر" زياد "أحمد مجدي في منزله وكانت سعيدة كثيراً، بسبب رفض ملك له، تفضيله لملك عليه، ثم قالت له أنا كنت ومازلت أحبك أكثر شئ في الدنيا ، ثم قررت قتل نفسها.





فأخذت ريهام السكين من حقيبتها، وفاجأته بنيتها للانتحار في منزله حتى يتم اتهامه بقتلها، وبالفغل قامت بتنفيذ تهديهدها وقتلت نفسها بالسكين، هنا إنتهت الحلقة.



